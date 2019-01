Der Transfer hatte sich bereits im alten Jahr angebahnt, nun hat man ihn auch in trockene Tücher gebracht. „Wir haben einen Neuzugang. Emre Özmen kommt vom SC Theresienfeld aus der Steinfeldklasse zu uns“, verkündet Obmann Wolfgang Dworak. „Er soll im Mittelfeld zum Einsatz kommen und wir sind froh, dass sich ein junger talentierter Spieler für den ASK Ternitz entscheidet“, so Dworak über den 19-Jährigen, der in der laufenden Saison bei 13 Einsätzen drei Tore erzielen konnte.

Damit sollen die Transferaktivitäten aber noch nicht abgeschlossen sein. „Wir sind auf der Suche nach einem Stürmer, wissen allerdings, dass das im Winter schwer wird“, so Dworak der die Gerüchte, der in St. Egyden nicht mehr erwünschte Serbe Milos Grubor könnte in Ternitz landen, abwies. „Das ist eher ein Gerücht, als das da wirklich etwas dran ist“, erteilt er eine klare Absage.