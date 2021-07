Die Koffer sind gepackt – und darin befindet sich auch feine neue Wäsche: Die Olympia-Delegation wurde nämlich in der Vorwoche ansehnlich neu ausgestattet, auch die Vertreterin aus dem Bezirk Neunkirchen, Michaela Polleres vom Judoclub Wimpassing, durfte sich über neue Kleidung in rot-weiß-rotem Olympia Stil freuen. Am Montag ging‘s zu den letzten Trainingseinheiten ins oberösterreichische Linz, diesen Freitag heben die Judoka Richtung Tokio ab.

Polleres fährt mit jeder Menge Selbstvertrauen nach Japan – zu ihren ersten olympischen Spielen. Denn das sportliche Aushängeschild des Bezirks hat mit der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im Vorfeld des Großevents ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. „Die Bronzemedaille hat einiges an Druck weggenommen, wir können mit einem gelösten Gefühl nach Tokio gehen“, erklärt ÖJV-Präsident Martin Poiger.

Nationaltrainerin Yvonne Bönisch sieht Polleres in aussichtsreicher Position: „Die beste Auslosung wird Michi als Gesetzte bekommen. Wir werden uns individuell auf die Athleten vorbereiten, pro Gewichtsklasse werden in Tokio maximal 25 Leute am Start sein, man kann sich speziell vorbereiten.“ Weiter meint Bönisch: „Alle sind motiviert und haben das Ziel vor Augen. Wir haben die historische Aufgabe, dass wir um die Medaillen mitkämpfen wollen. Wir wünschen uns die Medaille. Die Faktoren, die wir kontrollieren können, haben wir im Griff.“