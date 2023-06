MS Edlitz Gesamsieger im NÖ-Schulcup

Der NOLV-Schulcup ging mit dem Bewerb in Ternitz zu Ende. Den Gesamtsieg holte sich die Mittelschule Edlitz. In den Einzelwertungen sicherten sich Carina Winkler (Kategorie C) und Matthias Strobl (Kategorie E) Platz eins. Dritte Ränge von Lea Fasching (Kategorie C), Celina Friesenbichler (Kategorie D) und Lisa Ungersbäck (Kategorie E) rundeten das starke Edlitzer Ergebnis ab.