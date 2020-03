Es war eine großartige Saison von der Behindertensportlerin Veronika Aigner. Nach ihrer Goldmedaille beim Riesenslalom in Slowenien, setzte sie ihren Lauf auch in Kroatien fort und ist die offizielle Siegerin des Para-Alpin-Skiing-Europacups 2019/20. Schwester Barbara verlor das Wettduell mit Veronika und wird der Gewinnerin einen Gefallen tun müssen.

„Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn, dass ich auch heuer wieder glückliche Siegerin sein kann. Da kamen dann auch Glücksgefühle hoch, als ich den Preis entgegennehmen durfte“, versucht Aigner, die Geschehnisse in Worte zu fassen. Doch es hätte ganz anders kommen können. Die 17-Jährige fuhr beim Slalom in Kroatien nämlich mit Ersatzguide Klara Skyora - ungewohnt. Konnten sie den ersten Slalom noch für sich entscheiden, zeigten sich bei der zweiten Fahrt deutliche Kommunikationsschwierigkeiten. Aigner und Skyora schieden damit aus. Zu wenig für die Ansprüche der ehrgeizigen 17-Jährigen. Im dritten Durchgang agierten die beiden jedoch wie schon zu Beginn wie ein perfekt eingespieltes Team und sicherten sich deutlich den Sieg mit einer Zeit von 1:34,64 Minute. Die Zweitplatzierte Griechin Evangelia Nikou erreichte nach 2:04,97 Minuten die Ziellinie. Somit gewann Aigner den Slalom und den Riesenslalom. Ihr sehbehinderter Bruder Johannes Aigner war ähnlich erfolgreich und sicherte sich in der Gesamtwertung auch den Europacup.

Barbara Aigner landete insgesamt „nur“ auf dem dritten Platz und verlor damit die Wette gegen ihre Schwester. Die ist aktuell auch schon am Tüfteln, was sie ihrer Schwester denn so aufbürden könnte: „Da muss ich selber einmal noch genau nachdenken, was wir da machen. Wird aber wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit werden. Sie könnte mir zum Beispiel eine Massage geben, wenn ich einen Muskelkater vom Training habe!“

Nächstes Ziel sind die Staatsmeisterschaften in Tirol.