Aigners mit einer überragenden WM

Das Gloggnitzer Debütanten-Geschwister-Paar Johannes/Barbara Aigner sorgte bei der Para-Ski-WM in Norwegen für Furore und kann sich nach einer höchstsouveränen Gesamtleistung über fünf Medaillen freuen. Die sehbehinderten Skisportler ließen ihre technische Versiertheit regelmäßig aufblitzen. Vor allem Johannes Aigner, dessen Erwartungshaltung in Anbetracht des Endresultats recht bescheiden gewesen ist, fuhr das Turnier seines Lebens.

Den Auftakt machte der 16-Jährige in Lillehammer im Super-G, bei dem er auf Anhieb gemeinsam mit Vorausfahrer Matteo Fleischmann den zweiten Platz gewann. Gold war bereits zum Greifen nahe, doch der 32-jährige Franzose Hyacinthe Deleplace war um 26 Hundertstelsekunden schneller. Anschließend folgte die weniger erfolgreiche Super-Kombination. Dann nahm die Erfolgsserie im Rahmen des Riesentorlaufs weiter ihren Lauf: Schon im ersten Durchgang fuhr der 16-Jährige auf Platz zwei. Im entscheidenden Lauf knüpfte das Duo Aigner/Fleischmann an die vergangene Leistung an und holte sich somit die zweite WM-Silbermedaille. Einen Hauch schneller (1,3 Sekunden) war nur der 23 Jahre alte Italiener Giacomo Bertagnolli.

„Wir sind in der Hoffnung zur WM gefahren, zumindest eine Medaille nach Gloggnitz zu holen und wurden dann schon im Super-G mit Silber überrascht.“ Johannes Aigner

Gold verpasste das eingespielte Duett erneut haarscharf. Aber die Chance darauf war unlängst gewittert. Im Slalom bahnte sich schließlich abermals ein Zweikampf zwischen Aigner und dem Italiener an. Dieses Mal fuhr der Gloggnitzer im ersten Durchgang die Bestzeit, legte leistungstechnisch im Vergleich zum RTL noch etwas nach. Letzten Endes reichte ihm dann ein knapper Vorsprung von gerade einmal elf Hundertstelsekunden. Die Verbissenheit im Kampf um Gold trug endlich Früchte.

Johannes Aigner durfte sich Weltmeister nennen. Beim Parallelrennen, das alle Kategorien der Para-Ski-WM einschloss, gab es für Aigner und Fleischmann wieder Gold zu bejubeln. „Wir sind in der Hoffnung zur WM gefahren, zumindest eine Medaille nach Gloggnitz zu holen und wurden dann schon im Super-G mit Silber überrascht. Ich bin glücklich, dass es so gut für uns gelaufen ist“, berichtet der frischgebackene Weltmeister.

Auch die gleichaltrige Schwester Barbara Aigner schöpfte mit Guide Klara Sykora vollends ihr Potenzial aus und fuhr im Riesentorlauf mehr als souverän auf Rang eins. Der 16-Jährigen den Vorzug lassen musste die 35-jährige slowakische Routinierin sowie neunfache Paralympic-Siegerin Henrieta Farkasová. „Es fühlt sich sehr schön an. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Ich bin dem Betreuerstab und allen, die uns sonst noch unterstützt haben, sehr dankbar“, so die Weltmeisterin in einem emotionalen Statement.

„Diesen Erfolg hätten wir uns nicht zu träumen erhofft.“ Mutter Petra Aigner

Auch Mutter Petra Aigner freut sich mit ihren Kindern: „Diesen Erfolg hätten wir uns nicht zu träumen erhofft. Die Hauptsache ist aber immer noch, verletzungsfrei zu bleiben sowie Spaß zu haben!“ „Ich bin sehr stolz auf meine Geschwister. Es freut mich riesig, dass sie so gute Platzierungen einfahren konnten“, berichtet auch Schwester und Behindertensportlerin des Jahres 2020 Veronika Aigner, die sich nach ihrer Verletzung noch in Rehabilitation befindet.