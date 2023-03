Nach Startverbot-Aufregung war Kitzbühel fest in Aigner-Händen

Werbung

Die Woche begann mit Misstönen - der ÖSV hatte seinen zwei Star-Para Ski-Fahrerinnen Veronika und Elisabeth Aigner ein Startverbot erteilt, der Grund dafür sollen verpasste Trainingseinheiten gewesen sein. Guide Elisabeth Aigner erklärte es mit dem Ausflug zum Opernball. Kurz darauf waren die Wogen aber wieder geglättet. Und die beiden Aigner-Schwestern zeigten, dass sie in der heimischen Ski-Szene völlig unverzichtbare Aushängeschilder und Erfolgsgaranten sind.

Vor Auftaktsiegerin Elina Stary führten die Aigners einen ÖSV-Doppelsieg an, Schwester Barbara mit Guide Klara Sykora wurde disqualifiziert. Im Gesamtweltcup behaupteten die Aigners ihre Führung vor der internationalen Konkurrenz, 280 Punkte beträgt der Vorsprung auf das Verfolgerfeld. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, freut sich Veronika Aigner über den Erfolg auf der prestigeträchtigten Kitzbühel-Strecke.

Dass Erfolg bei den Aigners in der Familie liegt, ist bekannt - und auch in Kitzbühel lachte Aigner-Bruder Johannes mit seinem Guide Matteo Fleischmann einmal mehr vom Siegerpodest. Gleich zwei Tagessiege verzeichnete das Top-Duo, baut damit ebenfalls den Vorsprung im Gesamtweltcup aus. Bei den zwei letzten Stationen der Saison (beide in Italien) kann der Aigner-Clan einer weiteren Traum-Saison die Krone aufsetzen.