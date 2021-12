Rang drei für Aigners bei Weltcup-Auftakt

Die Weltcup-Rennen fanden in Steinach am Brenner, in Tirol, statt. Beide setzten die Messlatte niedrig an. „Ich wollte einfach nur Skifahren und Spaß haben. Dass die Ergebnisse gepasst haben, ist natürlich perfekt“, so Barbara Aigner.

„Auf jeden Fall möchte ich nicht Letzter werden“, äußerte sich auch Bruder Johannes Aigner bescheiden. Eigentlich hätten zwei Rennen über die Bühne gehen sollen, jedoch wurde nur eines aufgrund schlechter Sicht ausgetragen. Die Geschwister fuhren einen Riesentorlauf. Beide schafften es auf den dritten Rang bei sechs bzw. sieben Mitbewerbern. Somit bekleiden sie diese Position auch im Gesamtranking.