Niederlagen? Dieses Wort ist Judoka Michaela Polleres momentan unbekannt. Nach der ersten Medaille bei einem Grand Prix folgt nun das nächste Edelmetall beim Grand Slam.

Es war ein Ippon, der die Sportlerin des JC Wimpassing Sparkasse auf das Podest katapultierte. Zuvor konnte Polleres die Belgierin Gabriella Willems im Golden Score mit einem Waza-ari besiegen. Im Viertelfinale unterlag sie jedoch der späteren Zweitplatzierten Miriam Bukereit aus Deutschland.

In der Hoffnungsrunde gab Polleres dann noch einmal alles und stand am Ende wirklich im Kampf um die Bronzemedaille – die erste Medaille für Polleres in einem Grand Slam. Die junge Bezirkssportlerin behielt ihre Nerven und ließ der Spanierin Maria Bernabeu keine Chance auf den dritten Platz. „Michi war wirklich gut und hat ihre Chancen hervorragend genutzt“, so Damen-Bundestrainerin Marko Spittka.

Polleres war aber nicht die einzige Athletin des JC Wimpassing, die beim Grand Slam um Stockerlplätze kämpfte. Auch Tina Zeltner versuchte ihr Bestes. Für sie kam nach einem Freilos und dem darauffolgenden Kampf gegen die spätere Siegerin jedoch das Aus. „Tina hat wirklich einen hervorragenden Kampf gemacht und dabei auch zwei gute Chancen gehabt, ist dann hinten raus aber leider ein wenig eingebrochen“, so Spittka.

Vereinskollege Lukas Reiter schaffte es bis ins Achtelfinale. Dort kam er gegen den Schweden Tommy Macias jedoch nicht an. Am Montag (nach Redaktionsschluss) war noch Aaron Fara im Einsatz.