Ski Alpin: Schüler holt Titel

Heiß ging es her im eisigen Ried im Oberinntal. Die jungen Rodler des WSV Prein/Rax wurden von der harten Piste mächtig auf die Probe gestellt und mussten ihr ganzes Können abrufen. Der erst acht Jahre alte Andreas Jagersberger konnte selbst von diesen Bahnverhältnissen nicht aus der Ruhe gebracht werden und holte sich souverän den Schüler-Meistertitel.

Seine Schwester Elisabeth hatte in ihrer Klasse im Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei die Nase vorn. Christian Kern landete knapp hinter dem Lokalmatador auf Rang zwei. „Es war eine sehr spannende Erfahrung auf einer Bahn, die mir sehr gut gefällt“, freute sich der 11-Jährige im Anschluss. Der Dritte und zugleich Älteste im Bunde der Jagersberger, Johannes, zeigte in der Jugendklasse II seine persönlich stärkste Leistung und fuhr auf Platz vier. „Mit diesem ausgezeichneten Mannschaftsergebnis können unsere Nachwuchsrodler zuversichtlich zu den FIL Weltjugendspielen Anfang März in Kühtai/Tirol fahren“, so Trainerin Beate Fasching zufrieden.