Premiere Erstes Padel-Turnier in Neunkirchen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Michael Farkas und Kerstin Pfeffer holten sich beim Mixed-Turnier in Neunkirchen den Turniersieg. Foto: privat

Werbung

„Padel in Neunkirchen“ startete am Wochenende in die Turnier-Ära. Den Sieg beim Auftakt holten Pfeffer/Farkas.