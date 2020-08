Es stand in den Sternen, ob Andreas Hofer bei den Staatsmeisterschaften in Lutzmannsdorf/Burgenland um die vorderen Plätze hätte mitfahren können. Setzten ihm doch die Stürze vor einigen Wochen ordentlich zu. An das Niveau der World Tour-Profis kam er zwar nicht heran, erreichte aber dennoch einen Titel.

Die Tour Bitwa Warszawska in Polen (Teil der Weltmeisterschaft im Straßenradsport) endete für Hofer mit einem derben Rückschlag. Zweimal verlor er das Gleichgewicht, wobei er sich eine Sehne in der Schulter riss und weiters eine Gelenkskapselverletzung erlitt. Somit konnte er im Burgenland stehend nicht mit dem Rad fahren und musste daher die gesamte Strecke über in sitzender Position verbleiben. Trotz des Handicaps war der ehemalige Zeitfahrtstaatsmeister im Einzelfahrtrennen um den oberösterreichischen Landesmeister nicht zu stoppen. Es gab ein Rennen, jedoch einmal eine Wertung für die Staatsmeisterschaften, wo alle Teilnehmer österreichweit gelistet wurden sowie einmal eine Wertung für jene Sportler, die für oberösterreichische Vereine aktiv sind. Hofer fährt für das Team „Hrinkow Advarics Cycleang Profi“ aus Steyr.

„Trotz der Schmerzen in der Schulter wollte ich unbedingt meine gute Form unter Beweis stellen!“ Andreas Hofer über seinen Ansporn.

Die relativ flache Strecke umfasste 28,5 Kilometer mit lediglich 155 Höhenmeter. Von Lutzmannsdorf ausgehend führte der Weg in den Norden nach Nikitsch. Anschließend ging es weiter via Kleinwarasdorf nach Großwarasdorf, ehe auf der Landstraße über Nebers- und Gerersdorf wieder das Start- und Zielgelände erreicht wurde. Hofer schaffte es auf Rang sechs der Wertung der Staatsmeisterschaften und verwies im Rennen um den oberösterreichischen Landesmeister Riccardo Zoidl und Stephan Rabitsch (beide Felbermayr Simplon Wels) auf Rang zwei bzw. drei. „Heute habe ich wirklich alles herausgeholt, was ging. Trotz der Schmerzen in der Schulter wollte ich unbedingt meine gute Form unter Beweis stellen. Mit dem Ergebnis bin ich von daher sehr zufrieden“, so ein überglücklicher Andreas Hofer über seine Leistung. Um seine Verletzung nicht noch zu verschlimmern und keine weiteren Risiken einzugehen, wird sich der Saubersdorfer demnächst einer Operation unterziehen. Wie schnell und wann er danach wieder auf das Rad steigen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Die schnellsten bei den Staatsmeisterschaften waren erneut Titelverteidiger Anna Kiesenhofer bzw. Matthias Brändle.