ARBÖ Sparkasse Neunkirchen bei Ö-Meisterschaft im Einsatz

Die Fahrer von ARBÖ Sparkasse Neunkirchen waren bei den Ö-Meisterschaften in Kärnten im Einsatz. Thomas Koglbauer belegte beim Zeitfahren bei den Masters 1 Platz sechs. Thomas Szendi überquerte bei den Masters 4 als Achter die Ziellinie. Markus Haas (Foto) wurde bei den Amateuren 24. Bei der ÖM am Berg erreichte Koglbauer Rang elf. Haas wurde bei den Amateuren 39. „Ein sehr gutes Ergebnis unserer Athleten, da man bedenken muss, dass in den Disziplinen die ausgewiesenen Spezialisten an der Startlinie stehen“, sagt Obmann Johann Bartl.