ARBÖ Sparkasse Neunkirchen-Fahrer in der Donaustadt im Einsatz

Vier ARBÖ Sparkasse Neunkirchen-Fahrer waren beim Querfeldeinrennen rund um das Kraftwerk Donaustadt am Start. Hans Bartl wurde in der Masters-Klasse Neunter. Oliver Stückler belegte Platz 17, Thomas Esberger landete auf Rang 25. Michael Herzog wurde 24. in der Elite/Amateur-Klasse.