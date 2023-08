ARBÖ Sparkasse Neunkirchen-Fahrer Thomas Szendi ist Landesmeister

Die Österreichischen Meisterschaften und die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften auf der Straße der Masters wurden heuer erstmalig am Salzburgring ausgetragen. Für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen standen Christian Sailer und Thomas Szendi am Start. In der Klasse Master IV wurden zehn Runden zu je 4,3 Kilometer gefahren. Die teils starken Windböen erschwerten die Bedingungen. Nach fünf gefahrenen Runden versuchte Szendi mit zwei weiteren Startern einen Ausreißversuch aus dem Fahrerfeld, der jedoch keinen Erfolg brachte.

Sailer hingegen hielt sich das gesamte Rennen über im Hauptfeld auf. Aufgrund der schwierigen Windverhältnisse ging alle Angriffe ins Leere und es kam zu einem Massensprint. Szendi beendete das Rennen zwar auf Rang sechs, dennoch reichte es für den Landesmeistertitel. Christian Sailer, der als Neunter über die Ziellinie fuhr darf sich Vize-Landesmeister nennen.