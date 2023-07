Neunkirchner kraxelten aufs Stockerl

Bei der Berg-Landesmeisterschaft in Kleinzell holten die Fahrer von ARBÖ Sparkasse Neunkirchen vier Medaillen. Auf der 6,2 Kilometer langen Strecke (mit 580 Höhenmeter) fuhr Obmann Johann Bartl in der Klasse Masters 2 als Zweiter über die Ziellinie. Bei den Masters 3 holte Klaus Bahr ebenfalls Silber. Christian Sailer belegte bei den Masters 4 Rang zwei. Thomas Koglbauer stand bei den Masters 1 als Dritter am Podium. Andreas Haider wurde bei den Amateuren Sechster.