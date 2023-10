Bartl in Pernitz in den Top-Fünf

Beim Querfeldeinrennen in Pernitz starteten für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen Johann Bartl, Thomas Esberger, Michael Herzog und Oliver Stückler. Bei ungewöhnlich warmer Temperatur erschwerte der starke Wind das Rennen für die Teilnehmer. Als besondere Herausforderung ließen sich die Veranstalter diesmal eine Sandplatzdurchfahrt einfallen. Herzog startete in der Kategorie Elite/Amateure, und konnte sich nach einer Rennstunde den 21. Platz sichern.

Bei den Masters gab es nur eine Gesamtwertung. Die Master-Fahrer hatten eine 40 minütige Rennzeit zu absolvieren. In dieser Kategorie überquerte Bartl nach einem starken Rennen auf Platz fünf die Ziellinie. Stückler konnte sich auf Platz zwölf in die Ergebnisliste eintragen. Esberger komplettierte auf Platz 18 das Rennergebnis der ARBÖ Sparkasse Neunkirchen Fahrer. „Schade dass es bei den Masters nur eine Gesamtwertung gab, sonst wäre ich mit dem zweiten Platz in meiner Kategorie auf das Podest gefahren,“, so Bartl nach dem Rennen.