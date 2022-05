Bartl mit guter Leistung bei Meisterschaften

Werbung

In Haag/Niederösterreich wurde die österreichische Meisterschaft sowie auch die des Landes im Einzelfahrtfahren ausgetragen. Hans Bartl war der überragende Akteur der Neunkirchner.

Der Kurs mit einer Länge von 23 Kilometern und zahlreichen engen Kurven hatte es in sich. Bartl konnte sich mit der schwierigen Strecke am besten anfreunden und fuhr bei der ÖM in der Klasse Masters II mit einer Zeit von 31:15,21 Minuten auf Rang fünf. Einmal schätzte der Radsportler eine Kurve falsch ein und fuhr ins Grün. Einerseits behielt Bartl die Kontrolle über sein Rad und wusste dieses gut aus der schwierigen Lage herauszusteuern, andererseits kostete ihm diese Phase auch wertvolle Zeit. Die Landesmeisterschaft schloss der Neunkirchner sogar auf Platz eins ab.

Seine Klubkollegen Christian Lechner, Klaus Bahr und Thomas Szendi erreichten in ihren Masterklassen der österreichischen Meisterschaft die Plätze acht, neun sowie zehn.