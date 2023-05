Bike-Sektion feiert Comeback

Nach Jahren der schöpferischen Pause erfolgt mit Sektionsleiter Herbert Kollross-Reisenbauer der Neustart der Bike-Sektion der Sportunion ETG. Florian Reisenbauer als Sportlicher Leiter bringt eine fundierte sportwissenschaftliche Ausbildung mit und wird sich intensiv um das Training mit den Jugendlichen kümmern. Aber auch Erwachsene werden nicht zu kurz kommen. Der Verein bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Die Saisonhighlights werden zweifellos die Eröffnung des selbst geplanten und gebauten „Wiesal Trails“ in Edlitz am 13. Juni und das Bike the Bugles Junior Kids Race am 26. August in Krumbach/Tiefenbach sein.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: bike-etg.sportunion.at