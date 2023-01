Dreu holt Gesamtsieg in der Cupwertung

Werbung

Die Winterpause ist vorbei, im ersten Rennen im neuen Jahr stiegen 84 Radsportler in St. Pölten beim traditionellen „3KöniXcross“ in die Pedale. Das vorletzte Rennen in der Querfeldeinsaison 2022/23 war auch gleich das Cupfinale für den Cyclocross-Cup. Und das Starterfeld im Trainingsrennen konnte sich sehen lassen, gaben sich auch internationale Top-Fahrer die Ehre. Vom ARBÖ Sparkasse Neunkirchen ging Johann Bartl an die Startlinie. Der altbekannte Kurs mit langen Asphaltpassagen, Schrägfahrten und Laufpassagen verlangte den Athleten alles ab. Die erste Runde war erwartungsgemäß sehr hektisch, da nach einer 100 Meter geraden Asphaltstraße direkt ein Singletrail folgte. Gesundheitlich angeschlagen musste Bartl nach der dritten Runde sein Tempo reduzieren. Nach einer Stunde Rennzeit konnte Johann Bartl auf den 34. Gesamtplatz die Ziellinie überqueren, das bedeutete den 5. Platz in seiner Altersklasse.

Nach dem Rennen meinte Johann Bartl: „Das war ein harter Kampf, und teilweise war ich schon am überlegen, das Rennen abzubrechen. Leider habe ich durch eine hartnäckige Halsentzündung einiges an Trainingsrückstand. Jetzt heißt es, sich gut vorzubereiten für die österreichischen Meisterschaften.“

Obwohl Robert Dreu am Rennen nicht teilnahm, konnte er in der Cupwertung nicht mehr eingeholt werden, und holte für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen den Gesamtsieg in der Cupwertung für die Klasse Master 1.