Durch den Schlamm: Wichtige Podestplätze für ARBÖ Neunkirchen-Fahrer

Die zweite Jahreshälfte der Querfeldeinsaison begann gleich mit einem Cross-Doppel in Strasswalchen und Wels. Am Samstag in Strasswalchen stand für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen Johann Bartl an der Startlinie. Das kalte, feuchte Wetter erschwerte das Rennen für die Radsportler erheblich. So musste bei rund einem Drittel der Rundkurs-Strecke das Rad getragen werden, weil die Passagen technisch so schwierig und aufgrund des Wetters unbefahrbar waren.

Johann Bartl ließ sich von diesen widrigen Verhältnissen nicht beeinflussen, und erkämpfte sich den 10. Platz in der Kategorie Masters/Junioren. Am Sonntag in Wels standen neben Johann Bartl noch Robert Dreu und Julian Wagner am Start. Der viele Niederschlag sorgte bei der Kurs-Beschaffenheit für extreme Spurrillen, was ein gutes Gleichgewicht benötigte. Julian Wagner ließ mit einem 3. Platz in der Kategorie U23, sein Talent aufblitzen. Gewohnt souverän überquerte Robert Dreu mit einem 3. Platz, in der Kategorie Masters, die Ziellinie. Johann Bartl komplettierte mit einem 10. Platz bei den Masters die starke Teamleistung.

Obmann Johann Bartl vom ARBÖ Sparkasse Neunkirchen: „Die Witterungsverhältnisse verlangten uns alles ab, umso mehr freut es mich, dass wir zwei Podestplätze mit nach Hause nehmen.“