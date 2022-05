Elisa Dissauer gewinnt Rennen Mountainbike-Schulrennen

Werbung

Wer ist die schnellste Schule Niederösterreichs am Mountainbike? Um auf diese Frage eine klare Antwort zu haben, nahmen 13 Schulen an einem Enduro-Rennen in St. Corona teil. Aus dem Bezirk waren Jugendliche der Tourismusschulen Semmering sowie der Mittelschulen Ternitz bzw. Kirchberg/Wechsel dabei. Die Strecke der Wexl Trails war von vielen Bergaufabschnitten geprägt.

In der Kategorie der 5. bis 6. Schulstufe konnten Miriam Gruber und Valentin Weiner, beide Schüler der MS Kirchberg, Rang zwei bzw. drei gewinnen (nach Geschlechtern). Jonas Schieraus von der MS Ternitz (7. bis 8. Stufe) fuhr auf Platz zwei und war nur um eine Sekunde langsamer als sein Konkurrent der Sport NMS Böheimkirchen. Am meisten Grund zur Freude hatte Elisa Dissauer der 9. bis 10 Schulstufe, die sämtlichen Schülerinnen der Gymnasien Korneuburg und Zehnergasse Wiener Neustadt um mehr als 15 Sekunden davonfuhr.

„Nach einer durch Corona bedingten langen Schulwettkampfpause konnten Schüler endlich wieder das erleben, woran sie sich in ihrer Schulkarriere ewig erinnern werden“, so Gerhard Angerer, Fachinspektor für Bewegungserziehung und Sport in NÖ.