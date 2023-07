Lechner holt Meistertitel

Bei den österreichischen Meisterschaften im Kriterium, welche in Loosdorf ausgetragen wurden, zeigten die Fahrer des ARBÖ Sparkasse Neunkirchen wieder einmal stark auf. In der Kategorie Amateure waren Andreas Haider und Markus Willinger an der Startlinie. Bei dem unglaublich schnellen Rennen, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von über 46 km/h, erreichte Willinger bei den Meisterschaften den 8. Platz. Haider überquerte die Ziellinie auf Platz 34. Bei den Amateuren wurden auch die NÖ Landesmeisterschaften vergeben, wobei Willinger mit dem 4. Platz das Podest nur hauchdünn verpasste.

In den Masterklassen war der ARBÖ Sparkasse Neunkirchen gleich durch fünf Fahrer vertreten. Nicht vom Glück verfolgt waren die beiden Medaillenhoffnungen Franz Petz in der Klasse Master 1, und Johann Bartl bei den Master 2. Beide Fahrer wurden bei einem Massensturz in aussichtsreicher Position aus dem Rennen geworfen und konnten das Rennen nicht fortsetzen. Den 8. Platz in der Kategorie Master 3 belegte Klaus Bahr. In der Klasse Master 4 starteten Christian Lechner und Christian Sailer. Während Sailer den 5. Platz einfuhr, konnte der Geheimfavorit Christian Lechner überlegen das Rennen gewinnen, und den österreichischen Meistertitel nach Neunkirchen holen. „Ich gratuliere Christian Lechner für den Sieg , und die Freude ist riesengroß, dass wir im Verein wieder einen österreichischen Meister haben“, kommentierte der glückliche Obmann Johann Bartl.