Michael Herzog gut in Form bei Wipfeltrophy im Murtal

Daran wird sich Michael Herzog vom ARBÖ Sparkasse Neunkirchen noch lange erinnern: Bei der Wipfeltrophy im Murtal fuhr dieser gemeinsam mit einem Ex-Olympia-Fahrer im Spitzenfeld.

Das Event wurde erstmalig veranstaltet. Zur Auswahl standen mehrere Kategorien. Herzog entschied sich für die 70-Kilometer-Strecke. Anfangs fuhr der Neunkirchner Radsportler Seite an Seite mit den Konkurrenten des Spitzenfelds. Dann verlor er jedoch früher als erwartet den Anschluss, konnte sich aber noch über den sechsten Platz in seiner Altersklasse freuen. Gesamt erreichte er Rang 18.

„Unglaublich, welch eine starke Besetzung das Rennen mit sich brachte. Sogar der Olympia-Sechste von Peking 2008, Christoph Soukup, war am Start“, freute sich Herzog. Dieser fuhr die gleiche Strecke wie Herzog und beendete das Rennen auf Platz drei. Schneller als er waren noch Michael Holland und Uwe Hochenwarter.