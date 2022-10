Neunkirchner Koglbauer bei WM in Italien

Werbung

Thomas Koglbauer hatte lange auf diesen Moment hingearbeitet. Schließlich schaffte er die Qualifikation für die UCI-WM im Zeitfahren in Trento/Italien über den Neusiedlersee-Marathon.

Das Wetter in Trento war trotz schlechter Vorhersage recht gut. Nur der böige Wind erschwerte die ideale Zeitfahrposition. Der flache WM-Rundkurs umfasste 20 Kilometer mit zahlreichen Kreisverkehren. Koglbauer wusste sich an die Gegebenheiten gut anzupassen und fuhr auf Rang 28. Mit dieser Leistung war Koglbauer der zweitbeste Österreicher des Bewerbs. Sieger wurde Laurent Derain aus Frankreich. Platz zwei und drei gingen an Paul Kennedy/Irland sowie Johan Nordlund/Finnland.

„Durch den extrem böigen Wind war es besonders in den Kreisverkehren schwer, nicht von der Straße abzukommen. Leistung und Zeitdifferenz waren im Bereich meiner Möglichkeiten. Somit bin ich mit dem Rennen sehr zufrieden. Das alles zusammengefasst motiviert mich für 2023“, berichtet Thomas Koglbauer nach dem Rennen.