Patrick Wagner radelte auf Platz eins im Finale

Beim Cup-Finale in Hitzendorf war Patrick Wagner vom ARBÖ Sparkasse Neunkirchen am Start. Mit der Zeit verlor er das Spitzenfeld aus den Augen. – doch die Aufholjagd folgte.

Das Rennen startete um 10.30 Uhr. Bis zum Abend kämpfte Wagner stets um Platz zwei, war seinem Vordermann dicht auf den Pedalen. Doch in den frühen Nachtstunden überrumpelte ihn ein kurzfristiges Formtief. Doch je länger die Nacht dauerte, desto besser kam der Neunkirchner Wagner wieder in Fahrt. Langsam arbeitete er sich wieder zum Spitzenfeld vor. Rang eins war zum Greifen nahe. In den frühen Morgenstunden lieferte sich Wagner ein Kopf-an-Kopf-Duell um Platz zwei mit seinem Vereinskollegen Philipp Handler.

Jedoch wollte Wagner unbedingt den Sieg, ließ Handler hinter sich und fuhr bis zum Finish mit einer Runde Vorsprung, als er schließlich die Ziellinie überquerte.

Wagner erreichte in der Cupwertung Platz eins. In Summe fuhr der Radsportler eine Distanz von 2.151,3 Kilometern. Der Zweite, Handler, legte 700,7 Kilometer zurück.