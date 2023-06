Natschbacher Eric Seifried ist Staatsmeister

Bei den Österreichischen Meisterschaften in Gratkorn schlug die große Stunde von MuddyTeambiker Eric Seifried. Der Natschbacher raste am Pumptrack zu Gold. Nach einem Sicherheitslauf in der Qualifikation setzte er sich im Finale mit einer Gesamtzeit von 24,4052 Sekunden durch und hatte damit sieben Hundertstelsekunden Vorsprung auf Suljo-Marcel Sejdic. „Ich bin überglücklich, dass ich bei dieser ersten Meisterschaft die Goldene geholt habe, das gibt mir Kraft für das nächste Rennen Crankworx, Innsbruck Ende Juni. Dort darf ich mich mit der Weltelite messen, und eines ist jetzt schon fix – das Qualifying für die Top 16 wäre ein weiterer Meilenstein“, jubelt Seifried. Bei den Österreichischen Meisterschaft in der U13 belegte der Edlacher Emil Scharfegger unter acht Startern Rang drei.