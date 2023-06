Schimmel klettert am Schöckl aufs Stockerl

Zum achten Mal fand der zur Mountainbike Challenge zählende Gipfelsturm mit Start in Stattegg und Ziel am Schöckl, bei Graz statt. Auf der Small-Strecke mit 22 Kilometer und 1.200 Höhenmeter wurden heuer auch die Ö-Meisterschaften in Hillclimb ausgetragen.

Für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen gingen Werner Schimmel und Johann Bartl an den Start. Schimmel absolvierte die Small-Strecke und Bartl den Hillclimb, der gleichzeitig auch die Ö-Meisterschaft war. Schimmel erkämpfte sich mit zehn Sekunden Rückstand den zweiten Platz in der Klasse Herren 3.

Johann Bartl verlor durch einen langsamen Fahrer in einem Singletrail den Anschluss zu seinen direkten Kontrahenten. Mit einer heroischen Aufholjagd holte Bartl den Rückstand nicht nur auf, sondern überholte die Kontrahenten auch. Am Ende stand Platz 13 in der Gesamtwertung der ÖM.