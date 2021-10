In der drittgrößten Stadt Spaniens wurden die europäischen Meisterschaften in der olympischen Distanz sowie im Sprinttriathlon ausgetragen. Die beste Platzierung konnte Waltraud Ritter erreichen.

Im Zuge des Sprinttriathlons waren für die Athleten über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren sowie fünf Kilometer Laufen zu absolvieren. Für den ATSV gingen Waltraud Ritter und Elisabeth Koglbauer an den Start, die Rang sechs bzw. 15 in ihren Altersklassen erreichen konnten. Die olympische Disziplin, welche Christian Brensberger in Angriff nahm, war mit über 1.500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie zehn Kilometer Laufen noch um einiges schwieriger. Brensberger landete auf Rang 23 in seiner Altersklasse. Speziell am Rad zeigte der Athlet eine starke Leistung und konnte dort einiges an Zeit gutmachen.