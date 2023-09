Zweifacher Weltmeister in Ternitz am Start

Am Samstag und Sonntag wird rund um das ehemalige Kinderfreundeheim in Ternitz ein nationales Querfeldeinrennen veranstaltet. Am ersten Tag gibt es Trainingsrennen. Der Beginn der Veranstaltung erfolgt um 10 Uhr. Los geht es mit den Kinderrennen. Um 11.40 Uhr startet die U15 und die U17. Ab 13 Uhr treten Elite, Junioren, U23, Amateure und Masters in die Pedale.

Am Sonntag fällt um 11.30 Uhr der Startschuss für das Hauptrennen in den Klassen Damen, Junioren, Masters, U17 und U15. Um 13 Uhr fahren Elite, U23 und Amateure. Anmeldungen können über www.computerauswertung.at getätigt werden. Nähere Informationen zu den Rennen gibt es auf der Homepage www.rcnk.at zum Nachschauen. Nennschluss ist am heutigen Mittwoch. Eine Nachmeldung vor Ort ist nicht möglich.

ARBÖ Sparkasse Neunkirchen-Obmann Johann Bartl blickt voller Vorfreude auf die Rennen: „Hier kann man den Querfeldeinsport live und hautnah miterleben. Packende Zweikämpfe sind garantiert. Wir erwarten auch heuer wieder den zweifachen Mountainbike-Weltmeister in der Disziplin Eliminator und amtierenden Staatsmeister im Querfeldein, Daniel Federspiel bei uns in Ternitz und freuen uns gleichzeitig auf zahlreiche Zuschauer.“