Josef Strebinger rast zweimal auf Platz drei

Im steirischen Greinbach fanden vergangenes Wochenende zwei Läufe zur Österreichischen und zur Mitteleuropäischen Zonenmeisterschaft im Rallycross statt. Das gesamte Wochenende wurde jedoch von teilweise sehr starken Regenfällen begleitet, machte es für die Fahrer sehr schwierig.

Schon am Samstag gelangen dem Puchberger nach dem Herantasten an die Strecke Rundenbestzeiten, Siege und echte Top-Zeiten in den Qualifikationsläufen. „Das Auto war in jedem Lauf top abgestimmt“, so Strebinger selbst über den ersten Tag. Sorgen bereitete Strebinger jeweils nur der Start. Auf der rutschigen Strecke, dem nassen Asphalt hatte er Probleme, verlor am Start Positionen und musste in allen Läufen das Feld von hinten aufrollen. Am Ende gab es den starken Platz drei am Samstag.

Auch einen Tag später war das Wetter nicht besser, regnete es weitestgehend noch mehr. „Je mehr es Regnete, desto schneller wurden wir auf der Strecke“, so Strebinger, der jedoch auch am zweiten Tag mit den Starts nicht zufrieden war: „Leider konnten wir uns beim Start, einen wichtigen Teil beim Rallycross, nicht wirklich verbessern.“ Der Bezirksfahrer musste den Nachteil durch fahrerisches Geschick, ein gut eingestelltes Auto, sowie taktisch gute Entscheidungen des Teams wettmachen. „Im Finale fuhren wir wiederum als dritter über die Ziellinie“, freut sich der erfolgreiche Rallycross-Pilot aus Puchberg.

Lang dauert die Pause für Strebinger bis zum nächsten Rennen nicht an. Bereits am Wochenende geht es für den Ouchberger nach Italien. Beim Nightrace in Maggiora geht es für Josef Strebinger wieder um Podestplätze.