Josef Strebinger sichert sich in großer Schlammschlacht zweiten Platz

Im ungarischen Nyriad bestritt Josef Strebinger sein letztes Saisonrennen. Neben Punkte für die österreichische Meisterschaft gab es auch Punkte für die europäische Zonen-Meisterschaft, weshalb Strebinger in seiner Klasse — Super Touring Cars-2000 — Konkurrenz aus Ungarn, Tschechien, Belgien, den Niederlanden und Polen hatte.

Neben der internationalen Mitstreiter hatte Strebinger am ersten Tag auch noch mit den schwierigen Bedingungen (Dauerregen sorgte für eine rutschige Fahrbahn) zu kämpfen. Mit Platz fünf und sechs in den ersten beiden Läufen beendete der Puchberger den ersten Tag.

Josef Strebinger ist Vize-Meister. Foto: privat

Deutlich besser lief es am Sonntag, als Strebinger den dritten Wertungslauf zeitweise anführte, ehe er wegen eines taktischen Fehlers auf Rang drei zurückfiel. In der Endabrechnung stand nach den beiden Tagen in Ungarn Platz vier zu Buche. Dennoch überwiegt das Podsitive. In der Gesamtwertung der Ö-Meisterschaft verteidigte Strebinger seinen zweiten Platz gegenüber dem Polen Robert Dabrowski nämlich um einen Punkt. Überlegener Meister wurde einmal mehr der Tscheche Robert Castoral.

„Wir können mit Stolz sagen, dass wir zur Zeit die einzigen Österreicher sind die mit der sehr starken ausländischen Konkurrenz mehr als mithalten können“, jubelt Strebinger, der sich zu Saisonbeginn einen Top-Drei-Platz in der Meisterschaft als Ziel steckte.