Puchberger Josef Strebinger im Pech, aber schnell

Fuglau war die vorletzte Station der nationalen Rallycross-Meisterschaft. In der In der Klasse STC-2000 war Josef Strebinger schnell unterwegs. Hinter Dominator Zoltan Held aus Ungarn belegte der Niederösterreicher in den ersten beiden Qualiläufen Rang zwei. Im dritten Durchgang wurde Strebinger Dritter. Der Puchberger bot auch im Finale den Favoriten die Stirn, musste seinen VW Polo auf Platz zwei liegend wegen eines technischen Gebrechens aber abstellen. In drei Wochen geht es beim Saisonfinale in ungarischen Nyriad geht es für Strebinger um Gesamtplatz zwei in der Meisterschaft.