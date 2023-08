Puchberger Josef Strebinger rast in Fuglau auf das Podest

Josef Strebinger startete bei der österreichisch-tschechischen Meisterschaft in Fuglau (Bezirk Horn). Schon am am ersten Renntag etablierte sich der Puchberger im Spitzenfeld seiner Klasse und übernachtete als Gesamtzweiter. Am Sonntagvormittag wartete auf die Starter ein Regenrennen. Strebinger konnte den Durchgang für sich entscheiden und lieferte sich den Rest des Tages ein spannendes Duell mit dem tschechischen Gesamtführenden Roman Castoral.

Im Finale belegte Strebinger schlussendlich Platz zwei und war zufrieden: „Wir können auf ein unvergessliches Wochenende zurückblicken.“ In der Fahrermeisterschaft der Klasse bis 1600 Kubikmeter liegt Strebinger nun punktgleich mit dem Polen Robert Dabrowski auf Rang zwei hinter Castoral.