Puchberger Josef Strebinger siegt in Italien

Das rennfreie Wochenende in Österreich nutzte Rallycross-Pilot Josef Strebinger für einen Abstecher nach Italien. Der Puchberger startete beim Night-Race in Maggiora. Wie schon bei den letzten Rennen wurden Strebinger und sein Team vom Regen nicht verschont: „Wir konnten unser Regen-Setup weiter ausbauen und sahen es als Test für die nächsten Rennen.“ Strebinger dominierte vom ersten Training an seine Wertungsklasse und konnte sogar mit der drittschnellsten Tageszeit aufzeigen. Auch im Qualifying und im Finale blieb Strebinger bei immer tiefer werdenden Schotter-Abschnitten dominant und sicherte sich überlegen den ersten Platz in seiner Wertungsklasse.

Strebinger behielt in der Schlammschlacht von Maggiora den Durchblick. Foto: BeFresho.com