Luca Waldherr fixiert Rallye-Staatsmeistertitel

Der Thomasberger Luca Waldherr ist mit einem klaren Ziel in die heurige Rallye-Staatsmeisterschaft gegangen. „Wenn ich mit dem Opel Corsa Rally4 eine ganze Saison starte, dann nur, um nach 2018 zum zweiten Mal den Meistertitel in der 2WD-Klasse zu holen“, sprach der 29-Jährige schon zur Beginn der Saison Klartext. Anfang des Jahres gab es den ersten Sieg bei der Jännerrallye, bei der Rebenland-Rallye gab es nach einem Reifenschaden den zweiten Platz. Im Kärntner Lavanttal folgte ein weiterer Sieg. Bei der Schotter-Rallye im Waldviertel folgte am Wochenende nun der dritte Sieg der Saison.

In Summe bringt das, bereits zwei Rallyes vor dem Saisonende, den Sieg in der 2WD-Klasse. Luca Waldherr darf sich zum zweiten Mal Staatsmeister nennen. „Ich bin jetzt selbst ein wenig überrascht“, freute sich der nunmehrige Doppel-Champion, der weiter meint: „Weil ich mich vor der W4-Rallye eigentlich gar nicht mit diesem Szenario beschäftigt habe. Aber jetzt ist die Freude natürlich umso größer.“

Luca Waldherr blickt auf drei Saisonsiege und einen zweiten Platz zurück. Foto: Daniel Fessl

Der Sieg im Waldviertel zählte zu den schwierigsten und damit wohl schönsten der heurigen drei. „Das hier war eine Rallye, wie man sich das vorstellt. Staubig, dreckig, spannend und von den Prüfungen her absolut sensationell, ein echtes Highlight im heimischen Rallye-Kalender“, schwärmte Waldherr mit seiner Co-Pilotin Claudia Maier. Sein härtester Konkurrent im Waldviertel war der Steirer Fabian Zeiringer, der ebenfalls für das Waldherr-Motorsport-Team fährt. „Ich weiß, was er kann, und deshalb bin ich über den Sieg hier doppelt froh.“ Bleibt noch zu sagen, „dass ich es super finde, dass diese Rallye diesmal im Sommer und nicht wie gewohnt im ungemütlichen Herbst gefahren wurde. Das könnte man von mir aus sofort so beibehalten“, so der neue Staatsmeister.

Eine Dankesrede hatte Waldherr mangels verfrühter Meistergedanken natürlich ebenso nicht im Gepäck. „Aber ich nütze trotzdem schon mal die Gelegenheit, allen meinen Sponsoren für ihr Vertrauen zu danken, genauso wie meiner Beifahrerin Claudia Maier, meiner Team-Crew und letztendlich natürlich auch meiner Familie.“