Bucklige Welt Rallye: Finnischer WM-Star kommt

Alles ist angerichtet für den ultimativen Showdown. Wer wird Rallye-Staatsmeister? Simon Wagner? Oder holt Hermann Neubauer die fünf Punkte Rückstand noch auf? Die Entscheidung fällt bei der Buckligen Welt Rallye am 16. und 17. September rund um Krumbach. „Ich freue mich unglaublich auf eine für mich neue Rallye in Österreich, auf neue und herausfordernde Prüfungen. Zur sportlichen Situation brauche ich nicht viel sagen, wer von uns beiden am Ende vorne ist, ist Meister“, blickt Wagner voraus.

Neubauer verspricht: „Realistisch betrachtet ist Simon in der Favoritenrolle. Mit dem letzten Sieg in Weiz hat er sich einen Vorteil verschafft und das muss ich so zur Kenntnis nehmen. Nichtsdestotrotz werde ich meine Chance suchen und bis zum Schluss um den Titel fighten. Leichtmachen werde ich ihm die Sache sicher nicht.“

Suninen als Stargast, Waldherr als Lokalheld

Die beiden Top-Piloten bekommen in der Buckligen Welt internationale Konkurrenz. WM-Star Teemu Suninen nutzt die Rallye zu Testzwecken. Der 29-jährige Finne war zuletzt in Estland und Finnland am Start und beeindruckte bei beiden WM-Starts auf schnellen Schotterprüfungen. Teemu Suninen wurde in Estland Fünfter, bei seinem Heimrennen in Finnland holte er hinter Sieger Elfyn Evans, Thierry Neuville und Takamoto Katsuta den vierten Platz.

Nicht zu unterschätzen ist Lokalmatador Luca Waldherr. Der Thomasberger startet bei seiner Heimrallye in der Allrad-Klasse und hat noch theoretische Chancen in der Staatsmeisterschaft auf den dritten Gesamtplatz zu kommen. „Ich bin überglücklich, dass ich bei meiner Heimrallye einen brandneuen Citroen C3 fahren kann. Nach einem kleinen Test hoffe ich, mich so schnell als möglich an das Topauto zu gewöhnen, um dann meinen Fans eine tolle Show bieten zu können.“

Die gesamte Rallye steht unter dem Motto „back to the roots“. Die Bucklige Welt -Rallye ist quasi der Nachfolger der 1000-Hügel-Rallye, die bis 2008 rund um Krumbach und Aspang stattfand. „Das ganze Umfeld hier ist einfach prädestiniert für eine Rallye. Mit dem Headquarter bei Ford Luckerbauer und Skoda Geigner direkt an der Bundestraße in Krumbach haben wir ein ideales Zentrum und perfekten Ausgangspunkt für diesen Klassiker“, erklärt Cheforganisator Willi Stengg. Auch Hauptsponsor OBM, mit Sitz in Feistritz am Wechsel, hatte beim Comeback seine Finger im Spiel. „OBM war schon immer an einer Austragung hier in Niederösterreich sehr interessiert, das spielte natürlich auch eine zusätzliche wichtige Rolle in der Planung.“