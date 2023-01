Waldherr dominiert bei Jänner-Rallye

Werbung

Zum ersten Mal in seiner Karriere war der 28-jährige Luca Waldherr bei der Jänner-Rallye in und rund um Freistadt (OÖ) im Einsatz. Gemeinsam mit seiner Co-Pilotin Claudia Maier fuhr er in allen 17 Sonderprüfungen die schnellste Zeit in der Klasse der Zweiradgetriebenen Autos, gewann mehr als souverän den ersten Lauf der 2WD-Staatsmeisterschaft. Auf den gesamten 170 Wertungskilometern dominierte der Thomasberger das Geschehen, fuhr mit über sieben Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten ins Ziel.

Auch die abschließende Powerstage entschied er für sich, holte die fünf Extrapunkte für die Meisterschaftswertung. Mit seinem neuen Opel Corsa Rally4 lief es für den Staatsmeister von 2018 nach Wunsch, Waldherr hat sich den zweiten Titelgewinn zum klaren Ziel gesetzt.

Im Vorfeld lief jedoch nicht alles nach Plan. Co-Pilotin Maier war gesundheitlich stark angeschlagen. „Sie hatte am Dienstag noch keine Stimme. Trotzdem hat sie sämtliche Verbindungsetappen und die Schriebe für uns perfekt herausgearbeitet. Ich glaube aber, das Abenteuer hier bei diesem Sieg mit dabei sein zu können, hat ein wenig zu ihrer schnelleren Genesung beigetragen“, so der Bezirksfahrer.

„Es war Rallye pur mit einer unglaublichen Atmosphäre.“

Beeindruckend bei der Jänner-Rallye war auch der Fan-Andrang, der Waldherr noch mehr pushte. Laut Veranstalter waren bis zu 140.000 Zuschauer an der Strecke. „Das war echt eine irre Show vom Anfang bis zum Schluss“, war Waldherr sichtlich beeindruckt von seinem allerersten Start im Mühlviertel, der weiter vom perfekten Saisonstart vor einer unglaublichen Kulisse schwärmt: „Ich bin ehrlich gesagt mit riesigem Respekt hierhergekommen, weil die Jänner-Rallye ja ein gewisser Mythos ist. Tatsächlich haben uns die schwierigen Prüfungen alles abverlangt. Es war Rallye pur mit einer unglaublichen Atmosphäre.“

Nun ist der Fokus bereits auf den zweiten Staatsmeisterschaftslauf gerichtet. Mitte März geht es bei der Rebenland-Rallye weiter, wo Waldherr als großer Favorit an den Start gehen wird. „Der Sieg in Freistadt war nur ein Sechstel meines Meisterplans für heuer.“