Waldherr ohne Druck auf Rang sechs

Bereits bei der letzten Rallye im Juni fixierte Luca Waldherr den Staatsmeistertitel in der 2WD-Klasse. Seine Konkurrenz machte es ihm in Weiz aber richtig schwer. Trotz des abgefallenen Erfolgsdrucks bezüglich des sicheren Titels, waren die 13 Sonderprüfung in der Steiermark alles andere als ein Schaulaufen. Nicht nur die anderen Starter, auch die Hitze im Auto und unterm Helm machten Waldherr und seiner Co-Pilotin Claudia Maier Probleme.

In seiner Klasse kämpfte Waldherr mit seinen Teamfahrer von Waldherr Motorsport um den Sieg. Am Ende setzte sich der Deutsche Timo Schulz gegen seinen Chef durch. In der Endabrechnung hatte er 25 Sekunden Vorsprung auf den Bezirkspiloten. Nur ganz knapp dahinter kam Fabian Zeiringer ins Ziel. Der Steirer, der ebenfalls mit Waldherr zusammenarbeitet landete nur 2,8 Sekunden dahinter auf Rang drei. „Es war nicht so, dass ich hier nicht gewinnen wollte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Timo sehr, sehr schnell unterwegs war.“

Waldherr braucht sich nicht genieren

Dass Waldherr dann in der Endabrechnung wenigstens Zeiringers Angriffe mit einem kleinen Vorsprung abwehren konnte, kostete ihn dann aber doch ein kleines schadenfreudiges Lächeln. „Das war dann schon ein gewisser Kampf um die Ehre, den ich gerne für mich entschieden habe.“ In der Gesamtwertung bedeutet das am Ende Rang fünf für Timo Schulz, Rang sechs für Luca Waldherr selbst und den siebenten Platz für Fabian Zeiringer. Die wichtigste, selbst auferlegte Vorgabe erfüllte sich der 29-jährige aus Zöbern souverän. „Ich wollte einerseits schnell fahren, aber andererseits auch das Auto unbedingt heil ins Ziel bringen. Das geht nicht immer gut, aber ich habe es geschafft. Und für einen sechsten Platz in der Gesamtwertung muss man sich sicher nicht genieren.“

Als Saisonabschluss wartet die Heimrallye. Am 16. und 17. September heulen die Motoren bei der OBM Bucklige Welt Rallye rund um Aspang auf.