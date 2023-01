Luca Waldherr will den Staatsmeistertitel

Werbung

Luca Waldherr startet am Wochenende, gemeinsam mit Claudia Maier, bei der Jännerrallye im Mühlviertel mit einem klaren Ziel in das neue Rallye-Jahr. In der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft will der Thomasberger in der Wertung der Zweirad-Getriebenen Fahrzeuge den Meistertitel einfahren. Das wäre sein zweiter Titel nach 2018. Waldherr stellt seinen Citroen DS3 R5 dafür in die Garage und reiht die Allgemeine Klasse hinten an.

„Der Citroen R5, den ich von Manfred Stohl gekauft habe, ist ein gutes Rallyeauto, aber im Vergleich mit den heuer in der Meisterschaft eingesetzten Rally2-Boliden ehrlich gesagt nicht mehr konkurrenzfähig“, so der 28-jährige Rallyepilot, der weiter meint: „Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einen brandneuen Opel Corsa Rally4 in der 2WD-Klasse zu zünden.“ Dank regionaler Partner und Sponsoren hat Luca Waldherr 2023 die Möglichkeit, die ganze Saison, also alle sechs in Österreich auf dem Programm stehenden Rallyes zu bestreiten. Ganz fremd ist ihm sein Auto nicht, hat er den Boliden bereits bei zwei EM-Läufen in Polen und Lettland gefahren. „Es ist ein absolut tolles und meisterfähiges Einsatzfahrzeug“, so der Bezirksfahrer.

Nicht nur von seinem Auto ist Waldherr überzeugt, auch seiner Co-Pilotin Claudia Maier vertraut er (fast) blind: „Claudia sitzt seit 2019 neben mir im Auto, wir harmonieren als Team einfach super. Sie ist eine akribische Arbeiterin, auf die ich mich zu hundert Prozent verlassen kann und die auf die Sache an sich genauso fixiert ist wie ich.“

Bei der Jännerrallye am Wochenende gilt seine ganze Konzentration nur dem Sieg in der 2WD-Klasse. „Mit einem Zweirad-getriebenen Fahrzeug bei der Jännerrallye zu reüssieren, ist sowieso schon schwer genug, aber wenn man Meister werden will, muss man von Anfang an schauen, dass man mitnehmen kann, soviel halt geht“, so Waldherr vor dem Saisonstart in Oberösterreich..