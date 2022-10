Nächster Hochkaräter beim Sportclub Olymp

Werbung

Vor kurzem verkündete der Obmann des Ternitzer Kampfsportvereins, Maximilan Ak, dass der neunfache Box-Staatsmeister Marcel Rumpler zum Team hinzustoßen wird. Nun konnte der Ringer Shamil Dosayev an Land gezogen werden – ein Doppelschlag.

Dosayev hat tschetschenische Wurzeln und konnte in seiner ursprünglichen Heimat in zwölf Jahren Erfahrungen als Ringer sammeln. Anfangs nahm der Kampfsportler am regulären Trainingsbetrieb im Boxen teil. Nach und nach reifte gemeinsam mit Ak die Idee heran, ob Dosayevs Vergangenheit, Ringen in den Trainingsbetrieb einfließen zu lassen. Die erste Einheit unter Leitung des erfahrenen Ringers war ein voller Erfolg.

„Nach der für uns schwierigen Corona-Zeit können wir jetzt Stück für Stück unsere Vereinspläne realisieren. Einer dieser Pläne war eben, in unser Trainingsprogramm eine neue Sportart zu implementieren“, freut sich Obmann Maximilian Ak über die Fortschritte seines Vereins.