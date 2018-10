Der große Termin rückt immer näher – am 28. und 29. Dezember findet am Semmering wieder der Damen-Weltcup statt. Grund genug für den Chef des Organisationskomitees Franz Steiner, sich mit einer der Weltcup-Damen bei der Niederösterreichischen Sportlerwahl 2018 zu unterhalten und das war keine Geringere als Katharina Gallhuber, die zudem zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde.

„Für uns ist das natürlich ein zusätzlicher Motivationsturbo, wir werden gemeinsam mit Niederösterreichs Sportlerin des Jahres den Zauberberg rocken“, kommen auch seitens des OK-Chefs und WSV Semmering-Präsidenten Glückwünsche zum Sieg bei der Sportlergala.

Und die Vorbereitungen für das große Event Ende Dezember laufen bereits auf Hochtouren. „Wir sind für den Skiweltcup am Semmering sehr gut aufgestellt, das Team ist hoch motiviert, wieder ein tolles Event auf die Beine zu stellen“, so Steiner. Und deshalb wurde am Rande der Sportgala in St. Pölten auch schon kräftig die Werbetrommel für den Damen-Weltcup gerührt.