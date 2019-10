Obwohl einer der drei Schützlinge des WSV Prein nicht an den Start gehen konnte, fuhren die anderen beiden Sportler aus dem Raxgebiet am Ende der Saison tolle Ergebnisse ein.

Das Finale im Naturbahn-Rollenrodeln hätte sich für das junge Team des WSV Prein an der Rax wesentlich leichter gestalten können. Stattdessen musste einer der Jungsportler sogar ins Krankenhaus.

An insgesamt zwei Renntagen wurden die letzten Läufe der Österreichischen Meisterschaften ausgetragen. Mitten unter dem Nachwuchsrodeln war auch eine Abordnung des WSV Prein an der Rax: Christan Kern (acht Jahre), Florian Flackl und Marc Mörwald (beide zehn Jahre alt).

Bereits im Training musste das Team aus Niederösterreich einen schweren Rückschlag hinnehmen. Der Jüngste der Truppe, Christian Kern, stürzte beim Trainingslauf so schwer, dass er sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste und seine Teamkollegen dann nur von der Zuschauertribüne anfeuern konnte.

„Florian Flackl und Marc Mörwald mussten dann Nervenstärke beweisen“, so Beate Fasching vom WSV Prein an der Rax. Obwohl der Sturz ihres Vereinskollegen noch immer in den Köpfen der beiden jungen Sportler Spuren hinterließ, konnten sie tolle Erfolge für den Verein erzielen. So fuhr Florian Flackl auf den tollen vierten Platz. Teamkollege Marc Mörwald, er war erstmals bei einem solchen Rennen dabei, landete auf Rang sechs. „Er konnte seine Leistung kontinuierlich verbessern“, ist Fasching auf ihren Schützling stolz.

Abschließend wurde am zweiten Renntag das Finale des Austria-Cups mit internationaler Beteiligung aus der Schweiz, Italien, Kroatien, Deutschland und Slowenien ausgetragen. Insgesamt 80 Starter, darunter Florian Flackl und Marc Mörwald, kämpften dabei um den ersten Platz. Beide Bezirkssportler schafften es wieder unter die Top Ten, Rang sechs und acht, und durften somit über eine tolle Sommersaison jubeln.