Erste Cup-Erfolge

Die ersten Austria Cup-Rennen der heurigen Wintersaison standen für die Preiner in Tirol vor der Tür. Die begeisterten Rodler wussten sich gut in Szene zu setzen.

Wie auch schon bei den vergangenen Rennen 2021 gab es an dem achtjährigen Andreas Jagersberger in Navis in der Schülerklasse der Burschen kein Vorbeikommen. Seine Schwester Elisabeth schaffte es auf den fünften Rang. „Die anderen Rodlerinnen waren ihr noch eine Trainingslänge voraus“, so Trainerin Beate Fasching. Der Gloggnitzer Christian Kern durfte sich über die Bronzemedaille freuen. Florian Flackl erwischte in seiner Altersklasse keinen so guten Start, konnte sich jedoch stark zurückkämpfen und schaffte es sogar noch aufs Podest. Seine Team- und Altersklassenkollegen Marc Mörwald sowie Johannes Jagersberger rodelten auf die Plätze sechs und sieben.

Direkt nach der Siegerehrung ging es weiter nach Ried im Oberinntal. Dort zeichnete sich bei dichtem Schneefall erneut Andreas Jagersberger aus und rodelte zum Sieg. Christian Kern verbesserte sich auf Rang zwei. Als Nächstes geht es Ende Jänner zu den Cup-Rennen nach St. Sebastian/Steiermark sowie auf die vereinseigene Rodelbahn in Prein/Rax.