Guter Saisonabschluss für WSV Prein-Nachwuchsrodler

Mit dem Finale des Austria Rollenrodel-Cups in Obdach/Steiermark beendeten die jungen Rodler des WSV Prein die Sommersaison. Zum Schluss gab es noch weitere Pokale zu bejubeln.

Der neun Jahre alte Andreas Jagersberger hielt in der Schülerklasse seine Form und fuhr zweimal auf Platz zwei. Seine Schwester Elisabeth kam beim Auftaktrennen mit ihrer neuen Rennrodel so richtig in Fahrt. Sie holte sich den Sieg in der Jugendklasse. Bei den jugendlichen Burschen setzten Florian Flackl und sein Tiroler Konkurrent den Hundertstelkrimi fort. Letzten Endes setzte sich der 13-Jährige Preiner durch und gewann die Cupwertung. Für seinen Teamkollegen Johannes Jagersberger ging sich noch eine Platzierung unter den Top-Fünf aus.

„Ich bin glücklich, auf so eine erfolgreiche Sommersaison zurückblicken zu können, und freue mich schon auf eine ebenso erfolgreiche Wintersaison“, berichtet der amtierende Cupsieger Florian Flackl vom WSV Prein.