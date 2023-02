Jung-Rodler des WSV Prein: Fleißig Punkt im Cup gesammelt

Werbung

Kaum hat die Saison für die heimischen Rodler begonnen, sind die ersten Cup-Bewerbe auch schon wieder Geschichte. Die letzten beiden Cuprennen wurden im Tiroler Ried im Oberinntal bei wechselhaften Steckenbedingungen, Tauwetter am Samstag mit sehr weicher Bahn und Minusgrade am Sonntag mit pickelhartem Eis, ausgetragen. Die sechs WSV Sparkasse Prein an der Rax- Rodler stellten sich sehr schnell auf die Bahnverhältnisse ein und hatten keine Probleme mitzuhalten und sich die letzten wertvollen Cuppunkte zu sichern.

In der Schülerklasse II männlich erreichte der 8-jährige Andreas Jagersberger einmal den 3. und einmal den 2. Rang. Diese Punkte reichten, um Cupsieger in der Schülerklasse zu werden. Seine Schwester Elisabeth Jagersberger (11) sicherte sich an beiden Renntagen in der Jugend I weiblich, jeweils den 3. Platz und auch in der Gesamtwertung stand sie auf dem 3. Podestplatz.

In der Jugend II männlich setzte sich Florian Flackl (13) zwei Mal direkt hinter den Lokalmatador auf den 2. Podestplatz. Auch für die Gesamtcupwertung bedeutete dies die Silbermedaille. Seine Klassen- und Teamkollegen Johannes Jagersberger (13) und Christian Kern (12) wechselten sich mit deren Stockerlplätze ab und erreichten jeweils einen 3. und einen 4. Rang. Mit diesen Cuppunkten teilten sie sich in der Jugend-Gesamtwertung den 4. Platz. Marc Mörwald (14) zeigte sich ebenfalls sehr leistungsstark und konnte sich mit zwei 2. Plätzen den Austria Cup Gesamtsieger in der Juniorenklasse unter den Nagel reißen.

Jetzt bereitet sich das Team auf die FIL Jugendspiele, die Weltmeisterschaft für Rodler im Alter von 6 bis 14 Jahren, vor. Diese finden kommendes Wochenende auf der Winterleiten in der Steiermark, statt.