Medaillen zum Abschluss

Die Nachwuchs-Rollenrodler des WSV Prein/Rax beendeten bei winterlichen Temperaturen in Edlbach/Oberösterreich die Sommersaison und blicken zufrieden auf die letzten beiden Renntage des Austria Rollenrodel-Cups zurück. Mal wieder war der erst acht Jahre alte Andreas Jagersberger sehr gut in Form und gewann alles, was es zu gewinnen gab.

In der Schülerklasse der Burschen gab Jagersberger vom Beginn bis zum Ende den Ton an und gewann nach zwei siegreichen Durchgängen die Gesamtwertung des Cups.

Seine um zwei Jahre ältere Schwester Elisabeth näherte sich in der Jugendklasse mit immer mehr Selbstvertrauen der starken Konkurrenz aus Tirol sowie der Schweiz an und schaffte es jeweils auf den vierten Platz. Auch dank der guten Erfolge in den letzten Rennen durfte sie über den dritten Rang gesamt jubeln. In der Klasse der männlichen Jugendlichen war die Entscheidung hingegen nicht so eindeutig. Denn auch dieses Wochenende setzte der 12-jährige Florian Flackl den Hundertstelkrimi mit seinem Kollegen fort. Im Finallauf legte er dann eine furiose Fahrt hin und holte sich damit den Sieg. Auch er schaffte es in der Gesamtwertung auf Platz drei.

Flackls Klassenkollegen Marc Möhwald sowie Johannes Jagersberger rangierten in der Gesamtwertung auf Platz elf bzw. zehn. Christian Kern, welcher vor zwei Jahren auf dieser Bahn gestürzt war, schlug sich tapfer und schaffte es noch unter die Top-Ten. „Nun verabschieden wir uns nach einer hervorragenden Sommersaison in die Herbstpause und blicken positiv auf die kommende Wintersaison“, lässt Trainerin und Mentorin Beate Fasching mit großer Zuversicht auf die Saison-Fortsetzung im Winter wissen.