Davon träumt wohl jeder Sportler, egal in welcher Art. Gleich zum Beginn ihres internationalen Einstandes rockten Florian Flackl sowie Christian Kern die Weltjugendspiele auf der Winterleiten in Judenburg. Hinter stark fahrenden Italienern rasten die Hoffnungsträger auf Rang fünf und sechs.

Die weltbesten Nachwuchsrodler trafen sich in Judenburg. Darunter auch zwei vielversprechende Bezirkssportler vom WSV Prein/Rax. Dicht gestaffelt war die Konkurrenz. Gefürchtet wurden vor allem die im Vorhinein zu Recht favorisierten Italiener. Jedoch waren diese nicht die Einzigen am Start, die sich zuletzt in prächtiger Form präsentierten.

Nach vier Auswärtsrennen in Tirol und der Steiermark sowie drei erfolgreichen Heimrennen war für das internationale Festival alles angerichtet. Nachdem die Bahn mit den technisch anspruchsvollen Kurven und sehr schnellen Bahnabschnitten besichtigt wurde, startete die Veranstaltung mit zwei Trainingsläufen. Die Probefahrten verliefen für Flackl und Kern gut. Man war mit der Bahn vertraut, fühlte sich ihr gewachsen und wollte voll auf Angriff fahren. Besonders Christian Kern fuhr über seine Grenzen hinaus. Er konnte seine Laufzeit vom Training beim Wettkampf um ausgezeichnete sieben Sekunden verbessern.

Dieser rapide Aufschwung verhalf dem Jungspund zum sechsten Platz. Zweimal bitten ließ sich auch Florian Flackl nicht. Der amtierende österreichische Schülermeister spielte seine angesammelte Routine voll aus. Trainerin Beate Fasching ging noch einen Schritt weiter: „Florian konnte sein volles Potenzial ausschöpfen!“

Mental spürte Flackl unlängst das Vertrauen seiner Trainerin und er zahlte es ihr tatsächlich auch zurück. Hinter dominanten Italienern fuhr Florian auf den fünften Rang. Beinahe wäre sogar ein Podestplatz in Aussicht gewesen. Für Beate Fasching überwiegt der Stolz ihren beiden Rodlern gegenüber: „Die jungen Talente können auf eine erfolgreiche Wintersaison zurückblicken und in den nächsten Wochen für die bevorstehende Sommersaison ihre Kräfte sammeln.“ Diese werden sie auch brauchen, sollte der Lauf weitergehen.