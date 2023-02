WM-Titel für Preiner-Rodler

Werbung

Bevor es zu den Staatsmeisterschaften ging (siehe Artikel rechts) stand noch ein absolutes Saison-Highlight auf dem Programm: die Weltmeisterschaft der 6- bis 14-Jährigen, auf der rund einen Kilometer -langen Naturrodelbahn in den Seetaleralpen auf der Winterleiten. Dabei gingen 70 Nachwuchsrodler aus sechs Nationen an den Start. Nur ganz knapp verpasste Andreas Jagersberger in der Jugend 2 männlich, den obersten Podestplatz. Nach zwei starken Wertungsläufen sicherte er sich den Vizeweltmeister in dieser Klasse.

In der stark besetzten Jugend 3 weiblich zeigte sich Elisabeth Jagersberger extrem leistungsstark. Mit Bestzeiten in jedem Lauf präsentierte sie ihr großes Talent und holte sich den Meistertitel in ihrer Altersklasse. „Ich mag diese Bahn und war extrem motiviert. Auf diesen Sieg bin ich richtig stolz,“ meinte Elisabeth Jagersberger zu ihrem Titel.

Kein Herankommen war an einen weiteren Preiner Athlet. Florian Flackl legte eine furiose Fahrt nach der anderen hin, erreichte in beiden Wertungsläufen Tagesbestzeit und raste somit, vor seinen Italienischen Verfolgern, zum Sieg und staubte den Jugend-Weltmeistertitel ab. „Mit diesem Ergebnis habe ich ein langersehntes Ziel erreicht und mir einen Traum erfüllt“, freut sich Florian Flackl über seinen Titel.

Johannes Jagersberger erreichte in dieser Klasse Rang 8, direkt vor seinem Teamkollegen Christian Kern, der es auf den 9. Rang, und somit unter die Top 10 schaffte.