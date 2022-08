WSV Prein/Rax-Nachwuchs feierte Erfolge beim Cup in Tirol

Werbung

Bei über 30 Grad wurden in Imsterberg/Tirol die ersten beiden Rennen des Rollenrodel-Austria-Cups 2022 mit internationaler Beteiligung ausgetragen.

Rund 90 Starter aus fünf Nationen kämpften in vier Wertungsläufen um die begehrten Stockerlplätze. Das jüngste Teammitglied des WSV Sparkasse Prein an der Rax, Andreas Jagersberger, sicherte sich in der Schülerklasse einen dritten und zweiten Platz. Elisabeth Jagersberger konnte sich mit der Strecke und den warmen Temperaturen nicht wirklich anfreunden und erreichte Rang neun sowie sechs in der Jugendklasse. Florian Flackl lieferte sich mit der Tiroler Konkurrenz erneut einen Hundertstelkrimi. An beiden Renntagen musste er sich knapp mit Platz zwei geschlagen geben. Auch seine Teamkollegen Christian Kern sowie Johannes Jagersberger zeigten ihr Können. Für die beiden ging es jeweils zweimal in die Top-Ten.

Mitte August geht es für die Preiner Mannschaft erneut nach Tirol, dieses Mal nach Ried im Oberinntal. Dort möchten die Rodler weitere Cuppunkte sammeln.