Rodler aus Prein an der Rax überzeugen in Tirol

Für die Rodler des WSV Prein/Rax stand in Matrei das letzte Rennen der Sommersaison am Programm. Der zehn Jahre alte Andreas Jagersberger war in der Klasse Burschen I eine Klasse für sich, holte sich beide Laufsiege und die Cup-Gesamtwertung.

Seine um zwei Jahre ältere Schwester Elisabeth nähert sich in der Jugendklasse II den Spitzenfahrerinnen aus Tirol immer weiter an. In Matrei fuhr sie auf die Plätze zwei und vier. In der Cup-Wertung wurde sie Dritte. Christian Kern wurde in Matrei in der Jugendklasse II Dritter und Vierter und sicherte sich damit den Gesamtsieg.

Andreas Jagersberger fuhr zum Sieg im internationalen Rollrodel-Cups. Foto: privat

Bei den Junioren landete Johannes Jagersberger auf den Rängen sechs und sieben. Teamkollege Marc Mörwald fuhr auf die Plätze sieben und acht. Jagersberger wurde auch in der Cup-Gesamtwertung direkt vor Mörwald Siebenter. Der Cup-Führende Florian Flackl, musste bei den beiden Abschlussrennen leider verletzungsbedingt pausieren, verlor wichtige Punkte und fiel auf Platz sechs zurück.

„Bevor wir Anfang Dezember wieder mit dem Eistraining starten, gehen wir nun nach einer langen Sommersaison verdient in eine kurze Herbstpause und wünschen Florian gute Besserung“, lässt Trainerin Beate Fasching mit großer Zuversicht wissen.